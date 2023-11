Alejandro Fantino y Coni Mosquiera anunciaron que serán padres

La felicidad de Alejandro Fantino

Luego, el ex conductor de Animales Sueltos se refirió a cómo se imagina un futuro con su hijo y planteó: “Dos cosas que me encantaría, ojalá que puedan darse, pero me gustaría que viva la vida relajada, media y humilde de hacer boxeo. Tiene que ir a un club, tiene que criarse en un club”.