Enzo Fernández publicó un mensaje sobre la brutal patada de “Cuti” Romero

Como la dolencia no pasaba, Mauricio Pochettino se preocupó por la salud del ex River y decidió sacarlo de la cancha para colocar en su lugar a Mykhailo Mudryk. Ahora, deberá esperar la evolución de la lesión para saber si el ex futbolista de River puede estar en los partidos de las Eliminatorias de la Selección argentina en la que enfrentará a Uruguay y Brasil.