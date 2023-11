Tucumán de Gimnasia y Monteros Voley comienzan a escribir la historia en la Liga Argentina

- El primer partido es contra Ciudad, el último campeón y el gran candidato a llegar de vuelta a la final porque no sólo mantuvo el equipo, sino que se reforzó aún más. Después nos toca Once Unidos y Banfield, dos rivales directos en la pelea de mantenernos arriba. No importa cómo, pero hay que ganar. Son rivales de los que ni videos tenemos porque se rearmaron, así que hay que jugarles directamente.