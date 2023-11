Almirón publicó un posteo de despedida para los hinchas de Boca: “Nos tocó asumir en un contexto adverso”

“Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa pero estoy convencido que era lo que el momento ameritaba. Me llevó para siempre en mi corazón el cariño diario que me brinda el hincha de Boca. Ha sido para mí un orgullo dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo. Por último, será imborrable la histórica movilización a Río y todos los momentos lindos que vivimos juntos. Sepan que estaré deseándoles siempre lo mejor. Gracias, fuerza y vamos Boca”, concluyó el entrenador.