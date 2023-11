ACV: cada minuto cuenta para reducir el daño cerebral

Julio Fernández, neurocirujano, jefe de Servicio del Neurointervencionismo del hospital Padilla y director del programa provincial de ACV del Ministerio de Salud, describió cuáles son los síntomas que nos avisan sobre un ataque cerebral: pueden ser un dolor súbito y muy fuerte de cabeza, que el paciente no pueda hablar o no entienda lo que uno le dice, una caída repentina, un desmayo, que no pueda mover un brazo, la pierna o la mitad del cuerpo, o bien que no sienta correctamente la mitad del cuerpo. Ante estos síntomas, se debe llamar inmediatamente al 107 para ser trasladado a algunos de los centros de referencia.