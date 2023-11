“522 prisionero de guerra”: Renzo Cirnigliaro presenta su libro en el Centro Cultural Virla

“Se trata de una novela que relata las vivencias de mi padre como combatiente primero y prisionero después, en la Primera Guerra Mundial. No es un homenaje a don Francisco Cirnigliaro, o Chicho como le llamábamos, pues no representa un acto de reconocimiento en sí mismo. Como hijo lo respeto y admiro, pero no guardo ningún asunto pendiente respecto a mi relación personal con él. Tuvo la valentía de participar en ese conflicto armado como voluntario con solo 16 años y este es un manojo de recuerdos sustentados en la vida real, salpicados de ficción, para llamar la atención de los lectores a dos elementos importantes: la guerra con su condimento de violencia horror y muerte, como cúspide de la brutalidad humana, y la inmigración de aquellos que se sienten obligados a dejar su patria natal, en búsqueda de mejores horizontes futuros”, resaltó el autor.