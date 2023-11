La dupla ganó en la “pizzarra” a Carlos Tevez, pero Atlético perdió en la cancha

Más allá del adelantamiento de Independiente, el “decano” no pasaba sobresaltos. Pero la pelota parada sigue siendo el déficit del equipo (no genera peligro por esa vía y sufre cada vez que lo atacan). Dos córners -el segundo no fue- le solucionaron todos los problemas a Tevez. Joaquín Laso le ganó a Bruno Bianchi y dejó al arquero a mitad de camino.