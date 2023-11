Entre outfits y pulseras: los “swifties” tucumanos ya están listos para ver a su ídola

La idea está inspirada en la canción “You’re on your own, kid”, del disco “Midnights” (2022). Eso nos los cuenta Renata Socolsky (16 años), que ya hizo más de un centenar de pulseras. “Empecé a escucharla cuando salió Red (2012), yo tenía cinco -recuerda-; siento que tengo una conexión muy grande con ella, con sus letras; me siento muy identificada. Tiene una capacidad única de llegarle a la gente de cualquier edad”, considera. “Cuando salieron las entradas yo estaba en el colegio y no conseguí; no lloré porque estaba en clases. Pero sí llegué a casa y me puse a llorar. -ríe-. Después salió la venta general y conseguimos; quería hacer al menos 100 pulseras, pero en un momento no podía parar... se volvió una obsesión. No sé dónde las voy a meter, y no sé cómo voy a hacer para volver con tantas”.