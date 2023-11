El futuro de Mateo Carreras estaría en el Top 14 de Francia

Los rumores sobre una próxima salida del ex jugador de los "Rojos" del ex aeropuerto habían tomado fuerza desde ayer, cuando el head coach de Newcastle Falcons, Alex Codling, se había manifestado sobre la intención del club inglés de retener al tucumano ante el creciente interés de los clubes europeos. "Es un jugador clave para nosotros y haremos todo lo posible para que se quede. Es muy talentoso y uno de los mejores wingers del mundo", lo había elogiado Codling, consciente de que no será una tarea fácil, ya que el horizonte competitivo que le ofrecen los Falcons (actualmente últimos en la Premiership) es menor al que pueden ofrecerle otros equipos, más en una liga tan competitiva como el Top 14 francés.