Boca, en Brasil: preocupado por la seguridad, Scioli hizo un pedido especial a los hinchas

Nada más importante que la vida

El ex gobernador de Buenos Aires recalcó la importancia de no apelar a la rebeldía del hincha de atacar. "Insisto en las precauciones, pero no hay nada más importante que la vida y la libertad -afirmó-. La legislación es muy rigurosa. No se puede hacer cualquier cosa. Si uno le tira un botellazo a un policía, te detiene y es difícil de salir. Por suerte, ya no hay detenidos”, insistió.