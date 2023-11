El municipio apunta a erradicar unos 400 basurales que hay en la ciudad

Con respecto a la dirección municipal del ex intendente, Germán Alfaro, Chincarini dijo que “antes no se levantaban los basurales porque no había ningún control”. Desarrolló que: “La empresa 9 de Julio tiene la obligación de la eliminación y el mantenimiento de los basurales, lo dice el contrato. Eso no ocurrió, por lo que hubo una deficiencia del Estado municipal al no hacer los controles correspondientes”.