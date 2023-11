Caso Lebbos: Albaca no cumplirá la condena en su casa y seguirá en el penal de Villa Urquiza

En los fundamentos, la jueza Carugatti advirtió que “En el presente caso, advierto que la jueza de ejecución ha considerado que no corresponde el otorgamiento del arresto domiciliario solicitado por la defensa técnica a favor de su pupilo, en razón que no encuentra cumplidos los requisitos legales para su otorgamiento (desde su posición) y se refiere a los obstáculos encontrados que hacen viable el beneficio legal”. “También refiere que cumplir la edad de 70 años no habilita per se a continuar cumpliendo la condena bajo la modalidad de arresto domiciliario y esto no es aplicar un criterio desigual, porque el beneficio no es de aplicación automática por el solo hecho del cumplimiento de la edad”, indicó. En ese sentido, dijo Carugatti, “entiendo le asiste razón a la sentenciante en virtud que nuestra Constitución, con el alcance que de antaño le ha otorgado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demás Tribunales inferiores, que dice que el principio de igualdad de toda persona ante la ley, según la ciencia y el espíritu de nuestra Constitución, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, de donde sigue forzosamente que la igualdad consiste en aplicar en los casos ocurrentes, la Ley según las diferencias constitutivas de ellos”. “También se debe aclarar que la imposición de pena tiene una finalidad bifronte. El fin resocializador de la pena, no es el único fin, sino que también tiene una finalidad sancionatoria, colocada en la escala penal de cada uno de los tipos de delitos y de manera genérica, que luego se individualizará al momento de encuadrar en el tipo penal, la conducta de la persona sometida a proceso y en ese aspecto, la sanción penal es retributiva a la lesión causada al bien jurídico protegido por el derecho”, dijo. Y aseguró: “ni el Código Penal, ni la Constitución Nacional contienen en su texto la prohibición de que un condenado mayor a 70 años, cumpla su condena en una institución carcelaria. No corresponde interpretar la ley de manera parcializada y desmembrada de su propia estructura”. “El solo requisito etario, no resulta suficiente para que la detención domiciliaria, se aplique en forma automática, dado que la regla general es que el detenido cumpla su condena un establecimiento penitenciario y solo excepcionalmente por cuestiones humanitarias, la ley otorgaría la posibilidad de la prisión domiciliaria”, resolvió Carugatti, por lo que decidió no hacer lugar a la impugnación interpuesta por la defensa de Albaca, por lo que el ex fiscal permanecerá en el penal de Villa Urquiza.