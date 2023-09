Hasta que no haga un tratamiento psicológico, el ex comisario Barrera seguirá preso

En febrero de 2019, Barrera había sido condenado a cinco años y seis meses de prisión. Durante el juicio fue considerado una de las piezas que actuó para encubrir el crimen de la estudiante de Comunicación Social. Junto con él habían sido sentenciados el ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez y el ex jefe de la Regional Norte, Héctor Brito, además del ex policía de Raco, Waldino Rodríguez.