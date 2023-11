Apuran las obras en El Cadillal para que se pueda acumular agua durante el verano

Una vez que se termine la aplicación de la columna de inyecciones previstas será necesario corroborar la eficiencia de los trabajos. Por eso, adelantó Vardé, será necesaria una serie de pruebas de permeabilidad. “No podemos probarla con el embalse porque no hay agua, y tampoco es recomendable hasta que no estemos más seguros de que la cortina funciona. Pero no se puede descartar que haya que hacer algunas perforaciones adicionales en algunas otras zonas”, sostuvo.