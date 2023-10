San Martín de Tucumán hizo oficial la desvinculación de Frontini

Luego de ser eliminado el último fin de semana del torneo de la Primera Nacional, San Martín de Tucumán ya no tiene competencias oficiales por delante. La desvinculación de Pablo Frontini se oficializó en X (ex Twitter) donde no se dio precisiones de quién tomará las riendas de la dirección técnica del equipo. “De manera oficial, Pablo Frontini y su cuerpo técnico fueron desvinculados de la institución”, es la única frase que acompaña el posteo junto a la foto del técnico con gesto serio, sentado durante una conferencia de prensa.