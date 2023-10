Pablo Frontini se fue en silencio de San Martín; la CD debe resolver varios temas

Emanuel Dening fue el único jugador que brindó declaraciones a la prensa tras del último adiós del DT; el delantero pidió “disculpas” a la hinchada por no lograr el objetivo. “No hay palabras. Sólo les pido perdón por no haber podido lograr lo que todos queríamos. Ellos deben estar igual de tristes que nosotros. Estoy muy dolido y desilusionado; vine a San Martín para ascender y no lo logré”, remató visiblemente golpeado por la situación.