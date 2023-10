Multa por no votar: qué pasa si no me presento al balotaje

La multa no se aplica automáticamente el día después de las elecciones. Los votantes tienen 60 días para justificar su ausencia con motivos permitidos por la ley. Sin embargo, una vez en vigor, la legislación prohíbe presentarse a cargos electivos durante tres años y realizar trámites nacionales, provinciales o municipales durante un año a aquellos que no paguen la multa por no votar.