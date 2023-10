Aumentan los factores de riesgo del cáncer de mama

No es nuevo

En rigor de verdad, no existe “el” cáncer. “Son más de 100 enfermedades diferentes, que tienen en común un crecimiento desregulado de células que han sufrido mutaciones del ADN”, explicó Nadal. Agregó que el hecho de que las células muten no es extraño; lo que ocurre en el cáncer es que el cuerpo no logra cumplir con su tarea de eliminarlas. “Por un lado, son capaces de eludir los controles, y por otro, viven mucho más de lo normal, lo que provoca su acumulación”, añadió. Resaltó que el cáncer no es una enfermedad moderna: “hay documentados casos en libros árabes de 3.000 años antes de Cristo. Y se hacían cirugías”. “Ya para 1800 se pudo establecer una relación entre el cáncer de mama y la función ovárica”, dijo.