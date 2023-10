Juicio por la sedición policial: “la condición salarial en 2013 era reluciente”

Al conocer esto, el agente dijo que les comunicó lo que sucedía a las autoridades, ya que debido a la situación social y económica por la que atravesaba el país y la manera en la que se habían desencadenado las manifestaciones policiales en otros puntos de Argentina, podía advertir la posibilidad de que en Tucumán pasara lo mismo. “Recuerdo que no pude reunirme con el ministro Jorge Gassenbauer porque él estaba de viaje en Buenos Aires; pero sí me comuniqué con el jefe de Policía, Jorge Racedo, con el Secretario de Seguridad, Paul Hofer, y con el jefe del D2, Jorge Urueña, para comentarles lo que pasaba internamente. “Hofer me dijo que no pasaba nada porque el jefe del D2 y otros jefes le decían que todo estaba tranquilo y que no pasaría nada porque no tenían la suficiente fuerza o cantidad de gente para realizar una protesta. Yo le decía que no era así y finalmente pasó lo que pasó”, explicó el testigo.