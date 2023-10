Jaldo confía en que la participación de los tucumanos rondará el 80%

“Durante las PASO he percibido que el tucumano, por lo general, participa con un porcentaje del 75% al 87% del padrón electoral y en las PASO hubo un porcentaje que no fue a votar. Pero no hay duda que con las expectativas que hay hoy, diría que, masivamente, van a ir a votar. Vamos a volver a los porcentajes históricos que no hay duda que van a estar arriba del 80%. Tucumán es una provincia donde a nivel nacional, es una de las que más participación tiene”, opinó el también vicegobernador.