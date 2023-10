Massa se impuso en las elecciones 2023, pero no le alcanzó para evitar el balotaje con Milei

00:15 hs

Rodríguez Larreta: “Cuando el futuro aparece oscuro es cuando más hay que refugiarse en las convicciones”

“Quiero felicitar y agradecer a @PatoBullrich y @luispetri por representarnos y defender nuestras convicciones y los valores de la república, del diálogo y del trabajo en equipo. Nuestro compromiso con lo que creemos y nuestra responsabilidad con los millones de argentinos que somos parte de este gran equipo está intacta. Hoy no hicimos la elección que hubiéramos querido, pero se vienen cuatro años en los que vamos a seguir estando donde estuvimos siempre. Defendiendo a cada argentino que quiere vivir en un país donde el esfuerzo vale, donde la democracia se defiende y donde no da todo lo mismo. En estos momentos en los que el futuro aparece oscuro es cuando más hay que refugiarse en las convicciones y en nuestros valores. Eso voy a hacer yo y eso vamos a hacer en Juntos por el Cambio para seguir unidos y representando a millones de argentinos. No nos vamos a ningún lado”, dijo el jefe de gobierno porteño.

En un extenso mensaje que publicó en su cuenta de Twitter (X), el funcionario destacó la elección en la ciudad de Buenos Aires: “Hicimos otra elección histórica. Gracias a cada porteño, a ese equipo de millones de vecinos con los que hace 16 años venimos transformando esta ciudad increíble. Y todas las felicitaciones a @jorgemacri y a @claramuzzio por este gran resultado”.