Un affair que implica muchos affairs

Pero no termina ahí: el manuscrito de Skeffington fue recuperado por un tal John Glassco, “cronista de los norteamericanos expatriados en París”, autor del libro Los que no fueron. Son treinta y seis poemas ordenados bajo tres títulos: Exposición, Gwendolyn Massachusetts y El honor de las damas. Entre esos versos hay maravillas como “¿Su verdadera vocación? Ser suplente de monstruos”; “Enfermera queme esas ideas”; “Necesito un psicópata que me acaricie el hombro”.