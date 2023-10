Walter Romero: “Madame Bovary es la novela del siglo”

- Creo que todos podemos tener un momento Madame Bovary. Uno de los grandes hallazgos de la novela de Flaubert y su lectura crítica ocurrió justamente a principios del siglo XX cuando Jules de Gaultier le puso nombre a ese malestar, el bovarismo, que hoy ha hecho estragos en las sociedades post capitalistas, justamente por ese ese desfasaje entre los deseos y las aspiraciones y la realidad concreta en un mundo desigual. De alguna manera, el camino de realización personal y conyugal que Emma inicia se ve truncado por fuerzas centrípetas a causa de su propia voluntad demasiado ensoñadora y por un marco social y marital que no la ayuda. Su bovarismo es hoy un contagio que puede asaltarnos de improviso ante necesidades no del todo satisfechas, ante nuestras romantizaciones de destinos mejores en Europa o en donde sea, en lecturas que idealizan o venden realidades en maquetas tan a contramano de lo real concreto, siempre del todo inaprensible pero evidente. Emma es aquella que choca con lo real, por confundirlo, por no saber interpretarlo del todo. Tenemos que entrenarnos en las desinteligencias de la pobre Emma para que no nos ocurra, pero todos tenemos un momento Bovary, indudablemente.