"Efecto elecciones": góndolas vacías, menos consumo

La situación es dispar y no sucede lo mismo en todas las cadenas y sucursales. Pero se notan más los faltantes en las góndolas de los grandes supermercados que en los comercios de proximidad, donde los proveedores no tienen restricción de precios y donde tienen mejores formas de pago. Las cadenas intentan que no se note. Tapan los huecos como pueden y en muchos casos desaparecieron las promociones. Aparecen las góndolas frenteadas (cuando ponen sólo producto en el frente y atrás están vacías) y estiradas (cuando llenan de forma horizontal con un producto con stock el hueco de otro ausente). Estrategias hay miles, pero aún así la escasez se nota.