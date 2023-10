Hay 40 ternas para 100 vacantes en la Justicia

Pero la situación está lejos de solucionarse. O en realidad a partir del 29 de octubre quedará en manos de Osvaldo Jaldo, quien asumirá al frente de la gobernación. Para esto será fundamental el trabajo de quien seguramente será su ministro de Gobierno, Regino Amado, y sobre todo del ex juez federal Mario Racedo, quien sería el titular de la secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Ellos deberán comenzar a decidir quienes pueden cubrir cada una de las vacantes y enviar los nombres a la Legislatura para su aprobación. Si la Cámara, con su nueva composición, no aprueba el pliego, la Casa de Gobierno deberá elegir otro nombre del listado hasta que se consiga la aprobación legislativa. En ese sentido, Jaldo mencionó que por unanimidad se acordó tratar los pliegos dado que es un fuero sensible que necesita que se cubran las vacantes.