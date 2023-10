Los riesgos de naturalizar el consumo de alcohol

El alcohol es lo que menos preguntas genera en relación a las prácticas de cuidado. Muchos encuestados aseguraron que se debe beber agua después de tomar alcohol; sin embargo, casi nadie asume que como práctica de cuidado evitar los peligros viales. “Esta situación tiene una clara explicación: la naturalización que hoy existe del consumo de alcohol, más allá de que sea una sustancia legal y socialmente aceptada. Cuando hay naturalización, no hay conciencia sobre los peligros de adicción o lo que puede ocasionar en la salud de una persona”, analizó el coordinador de la red provincial de prevención de adicciones. Uno de los problemas, según remarcó, es cómo el consumo de alcohol y sus consecuencias se toman con gracia en las reuniones sociales. “El consumo del alcohol genera cuestiones muy peligrosas, incluso si bebemos apenas un poco ya los reflejos no son los mismos y en la conducción el riesgo es para uno y para terceros”, remarcó. “Es la sustancia comodín: hoy está presente en todos los festejos y también en los momentos tristes de las personas. Está extremadamente naturalizado, y no se habla con la profundidad y seriedad que esto requiere”, sostuvo. Detalló que los chicos empiezan a los 13 años a tomar alcohol y ya a esa edad se minimizan las consecuencias de esta práctica, así como también los cuidados que hay que tener. Ya la encuesta del año pasado advertía que es en las casas y acompañados principalmente de sus amigos o pares donde más consumen sustancias psicoactivas los jóvenes