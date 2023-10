Video: Andy Kusnetzoff contó detalles de la pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH

"Me gustan las discusiones. Y si se arma una tensión, me gusta, pero cuando alguien ya se siente incómodo o se pone mal, no. Hablamos y después seguimos grabando. En la edición, obviamente, no se ve todo eso. Terminó bien. Fue en ese momento que se cortó y después siguió como si nada. Me gustó que después ellas se pudieran pedir disculpas porque yo no quería que, siendo cinco mujeres, quede lo de la pelea. No era para nada la intención", agregó.