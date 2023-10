Malestar por la demora en la obra del centro comercial en Monteros

Aldo Mansilla, ex presidente de la UCIM, se constituye en la voz de los comerciantes preocupados y que prefieren por ahora no salir a protestar. “La obra está totalmente excedida en su plazo de concreción. La parálisis temporaria que hubo en la remodelación de la plaza no tiene nada que ver con la demora en la ejecución del resto del proyecto. El paseo es una parte del total de la obra. No es sólo la Bernabé Aráoz. Supuestamente no tenían problemas en avanzar en las calles. Sin embargo hasta ahora solo se terminaron cinco cuadras, de un total de 14”, sostuvo.