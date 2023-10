Una caricia al patrimonio en medio de tanto maltrato

San Francisco es una pieza valiosísima del patrimonio provincial, lo que justifica la necesidad de ocuparse del tema. Sus dueños -la Orden Franciscana- explicitaron que no les era posible hacerse cargo. Es más: ya no quedan frailes en el claustro de San Martín y 25 de Mayo. Y vale apuntar que la restauración de la fachada no deja de ser una pieza de un puzzle más complejo. En el interior del templo la situación es preocupante y ni hablar de la sacristía, donde la posibilidad de un derrumbe de la mampostería del techo representa una amenaza permanente. Y también habrá que definir cuál será el futuro del gigantesco y bellísimo edificio del claustro, vacío por estos tiempos.