Nueva Zelanda, el rival de Los Pumas en semifinales

Así las cosas, el partido estaba completamente abierto para el segundo tiempo, y así permaneció hasta el final. El try de Will Jordan estiró la ventaja de los All Blacks, pero Irlanda logró revertir la situación con un try penal. El penal de Jordie Barrett le dio una amplitud de cuatro puntos al triunfo parcial de Nueva Zelanda, y el resto fue mérito de la defensa. El "Trébol" lo buscó y lo buscó, y en la última acción acumuló casi 40 fases intentando llegar al ingoal, pero rebotó sin cesar contra una infranqueable muralla negra que no mostró fisuras.