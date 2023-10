Alquileres: “habrá menos oferta de inmuebles”

El dirigente empresario advirtió sobre las tres consecuencias que, afirma, sufrirá el mercado: las propiedades en alquiler van a estar más dolarizadas; los precios van a continuar aumentando, y que cada vez “habrá menos oferta de inmuebles”, publica “Infobae”. “Es otra vez un cambio de reglas en el medio del partido. Todo porque estamos a una semana de las elecciones. No ayuda; es una ley de carácter electoral que no va a terminar poniéndose en práctica. Seguro el próximo presidente la derogará, sea del partido que sea, porque va a fracasar”, resaltó Ginevra. “En la CABA, el 80% de la oferta ya está en moneda extranjera. Se prohíbe que se publiquen en dólares y no van a respetar esta ley. Y generará el efecto contrario al que pretenden”, añadió.