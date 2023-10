Caras Extrañas está de vuelta para rockear

Hay que rockearla, y de eso se trata. Caras Extrañas (y no tanto) se presentará esta noche desde las 23 en Robert Nesta Club (San Martín 1.129) con los clásicos de La 25, y con músicos nada extraños para los fans de Junior que formó esta banda con la mayor parte de ex 25. Como teloneras actuarán Delirados Rn’R y The Chetiroll Band.