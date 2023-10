Massa: "Prefiero perder la elección, pero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos"

"Ellos proponen que el que no tiene tarjeta de crédito, no puede pagar o no tiene cobertura no tiene (derecho a la) salud", planteó sobre el fundador de La Libertad Avanza, y aclaró: "Nosotros sabemos que la vida no tiene precios, por eso creemos que invertir en salud, en un buen sistema, en personal y en infraestructura es central para cuidar la vida de los argentinos".