"Sólo cumplir la ley da tranquilidad", respondieron los concejales opositores al intendente Molinuevo

Concejales opositores respondieron con dureza a las explicaciones que brindó el intendente de Concepción Alejandro Molinuevo acerca de su cuestionado viaje a Europa que, ahora, será investigado en la justicia. “Estoy tranquilo y convencido que el tiempo va a aclarar todo. Siempre he sido un hombre de fe. Ya me pasó vivir situaciones así en la que se dudó de mi transparencia y honorabilidad. He pedido los permisos en tiempo y forma”, salió a defenderse el funcionario, que luego agregó que “te hacen algo injustamente y te duele. Mis amigos me alentaron y dijeron que me quede tranquilo”.