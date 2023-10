La terrible historia de la foto que ganó el Pulitzer, pero que llevó al suicidio a su autor

El protagonista de la foto: qué pasó con el niño africano

Aunque la foto era famosa en todo el mundo, se sabía poco de su protagonista. En principio, se pensaba que era una nena que había muerto bajo las garras del animal. “La niña se recuperó lo suficiente para continuar con su viaje a pie una vez el buitre fue espantado de la zona; no sabemos si consiguió su objetivo de llegar hasta el centro de alimentos de Naciones Unidas”, escribió en 1993 The New York Times citando las palabras del propio Carter.