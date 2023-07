Advierten que África podría partirse en dos y dar nacimiento a nuevo océano

Según los especialistas, se formó hace 22 millones de años. No obstante, mostró gran actividad en las últimas décadas por lo que se está ensanchando a un ritmo poco usual. En diálogo con The Sun, Sarah Stamps, coautora del estudio, aseguró que los movimiento de la Tierra observados “son bastante inusuales y no se han observado en ningún otro lugar”.