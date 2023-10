Unificaron el dólar ahorro, turista y Qatar: ¿cómo afecta las compras en el exterior y los servicios de streaming?

Hasta ahora, los consumos en dólares en el exterior podían pagar dos tipos de cambio distintos. Uno el “dólar tarjeta” -dólar oficial más el Impuesto PAIS del 30% y la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales del 45%- y otro el “dólar turista” (también conocido como dólar Qatar) sujeto a un 50% de percepción a cuenta, además del Impuesto PAIS. La diferencia estaba en el valor de los consumos que se hacía en cada mes. Según la norma anterior la compra en moneda extranjera por hasta U$S 299 mensuales pagaban el tipo de cambio “tarjeta”, mientras que consumos de U$S 300 o más pagaban el “dólar turista”. En los hechos, la norma fue de difícil aplicación porque los usuarios rápido notaron que si consumían con tarjetas de distintos bancos podían superar varias veces el tope de U$S 300 mensuales y seguir pagando “dólar tarjeta”. Ahora, estas dos cotizaciones están entre las más afectadas por la Resolución publicada ayer. La diferenciación entre usuarios que consumen U$S 300 o más desaparece. Ahora, todos pagan el mismo tipo de cambio sin considerar cuánto consuman.