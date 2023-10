Cartas de lectores: problemas del transporte

Problema uno: Los empresarios dueños de ómnibus declaran que no pueden sostener su actividad porque los ingresos no alcanzan para hacer frente a las erogaciones, “dependiendo de subsidios nacionales, provinciales y del pago de los boletos para jubilados y para estudiantes (totalizan unos $ 45 millones). A estos se suman 24 millones de recaudación. “Esa cifra se va en salarios y gasoil solamente”, de acuerdo al manifestado en LA GACETA del 27/09 por el legislador José Ascárate de Juntos x el Cambio. Estos datos son insuficientes. ¿Cuáles son los números y el cálculo correcto? Siempre se habla de un cálculo efectuado por la cátedra de Costos de la facultad de Ciencias Económicas y nunca se lo dio a conocer. ¿Qué dice el mismo? Y si los números no cierran, ¿por qué no dejan la actividad y se dedican a otra cosa? ¿Y continúan sufriendo sus consecuencias? ¿O será que vale la pena continuarla? Problema dos: Los chóferes se consideran mal pagados, ya sea por el monto del salario mensual que no les satisface (casi 500.000 pesos) o porque les atrasan los días el pago, o porque les deben diferencia salariales de los meses de abril y mayo, como el bono de 60.000 pesos anunciado por la Nación. O sea que ganando casi medio millón de pesos no se conforman, cuando la mayoría de la población no llega a rozar esa cifra ni en sueños y los jubilados de la mínima apenas alcanzan a la quinta parte de ella, y hacen paros programados y ahora sorpresivos para que le paguen la diferencia ínfima relacionada con su sueldo, sumiendo a la población a la tortura de los paros con sus nefastas consecuencias, sin importarles en lo más mínimo, pretendiendo después que se los disculpe a través de los públicos pedidos realizados por el secretario general de UTA, y que difícilmente se los aceptará. ¿Esta actitud adoptada por los chóferes es justa, razonable y lo que es más importante, aceptable? Los responsables tienen la palabra. ¿Habrá humo blanco?