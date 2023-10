Martín Ruiz Torres: “El desarrollo de un país está ligado a la cultura de su pueblo”

- Los logros no son personales, sino institucionales, es por eso que, al asumir la conducción del Ente, nos reunimos junto a mis compañeros de trabajo y fijamos cuatro objetivos que forman parte de nuestra política cultural y que se mantuvieron constantes durante estos cuatro años. Nuestro primer objetivo fue, la generación de fuentes de trabajo. La cultura entendida como herramienta de transformación de la realidad social y económica. La cultura unida con la producción y el trabajo. Tal como lo sostenía Brecht, la cultura no debe ser un espejo de la realidad, sino una maza que ayude a transformarla. En este sentido, dimos prioridad al artista que vive en Tucumán, que produce acá y que paga sus impuestos en la provincia. De esta manera el dinero de los contribuyentes tucumanos queda en la provincia. Este objetivo se encuentra cumplido en cada una de las actividades que realiza el Ente Cultural, un ejemplo de ello, es el Septiembre Musical N° 63, en donde participaron aproximadamente 6.500 artistas tucumanos. Nuestro segundo objetivo fue la inclusión social. Tucumán es en la actualidad, en materia cultural, una de las provincias más desarrolladas del país. Sin embargo, no podemos concebir el desarrollo sin inclusión social. Este objetivo se encuentra cumplido, ya que cada uno de nuestros programas llega a todos los rincones de la Provincia a través de la articulación con el Consejo Provincial de Cultura, la Secretaría General de la Gobernación y del Ministerio del Interior. A modo de ejemplo, esta edición del Septiembre Musical incluyó nueve subsedes en el interior de la Provincia.