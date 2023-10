San Martín de Tucumán: "vamos a trabajar para conseguir el objetivo", dijo Sand

“Por querer ganar el partido nos apuramos un poco, era un rival difícil, de jerarquía que se paró muy bien y había que contrarrestarlos, hay que ser optimista para lo que viene”, dijo el arquero en relación al partido de la última fecha ante Defensores de Belgrano. Al no depender de sí mismo, San Martín deberá derrotar al “dragón” y esperar que no ganen Agropecuario ni la “fragata”, difícil pero no imposible. “Hasta la última fecha estamos con chances de llegar a la final y vamos a trabajar para conseguir ese objetivo”, dijo el delantero, que no tuvo un buen desempeño.