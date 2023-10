La historia se repite: San Martín de Tucumán volvió a fallar en un momento clave

De todas maneras a esta altura del torneo no se puede responsabilizar sólo al árbitro de turno. En toda la Primera Nacional, el “santo” dejó pasar grandes chances de afianzarse en los primeros puestos y eso le pasa factura de cara a la última fecha. El equipo de Pablo Frontini sumó sólo tres puntos de los últimos nueve, muy poco para las aspiraciones de llegar a la elite del fútbol argentino. Además, dos de esos tres partidos fueron de local; todo un síntoma. “Evidentemente ahí estamos mal. Yo puedo hablar con los chicos y pensar que vamos a sobrellevar lo mejor posible la presión. Hoy los chicos llegaron cantando y saltando en el micro, pero cuando la pelota empieza a rodar, es algo que no se puede manejar. Posiblemente el que no haya sido futbolista profesional no va a entender lo que es jugar ante 30.000 personas”, dijo el entrenador en rueda de prensa tras el 0-0.