De ser campeón en Mountain Bike a principiante en el Enduro

No obstante, reconoce que sus dotes de ciclista le facilitaron para desempeñarse dentro del deporte. "Siento que la bici me sirvió mucho. Es muy similar la técnica de manejo, pero te cansa más porque no tiene motor; es un poquito menos de sacrificio. Ahora, con entrenar dos o tres veces por semana, me basta para poder competir. En la bicicleta tenías que salir todos los días y hay un punto que me cansó", explicó.