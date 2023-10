Cartas de lectores: la planta de residuos en El Mollar

He leído el editorial (19/09) “Alerta por los residuos en El Mollar“. Aprovecho este espacio para ampliarlo. El valle de Tafí es un ecosistema sensible, donde conviven lo biótico con lo abiótico, en un equilibro dinámico. Por ello, la elección del sitio donde se instalará la planta de residuos urbanos, es fundamental. Se debe tener en cuenta el área de influencia del proyecto, que es el espacio geográfico en el que se van a producir los impactos ambientales estimados ( por ello , el lugar debe ser elegido con criterios ambientales ). Es imprescindible que en la etapa de proyecto, se realice un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) . En Tucumán el EIA se rige por lo indicado en el Artículo 17 de la Ley 6253/91 y por el Decreto 2204/ 3 MP /91 , que reglamenta el artículo mencionado y establece los requisitos para obtener el Certificado de Aptitud Ambiental (C Ap. A). El Consejo Provincial de Economía y Ambiente (CPEA) , es quien revisa y aprueba los EIA y la Dirección de Medio Ambiente (DMA), otorga el C. Ap. A. El talón de Aquiles del CPEA, es que los Ciudadanos desconocemos quienes son, a quien representan y si tienen idoneidad, experiencia y títulos habilitantes, para tomar decisiones en asuntos ambientales. Hay varios EIA que en su momento fueron aprobados, a pesar de los errores y falencias que contenían. Ejemplos: Plantas San Andrés, Tafi del Valle, etc. Los errores comunes que tienen los estudios, son: 1) Presentados cuando la obra está en construcción ( hecho consumado) 2) Descripción e información técnica incompleta o errónea del proyecto.3) Errores metodológicos, en la ponderación de los impactos y en las medidas preventivas y correctivas. 4) Falta de alternativas de ubicación, de la tecnología a utilizar, etc. 5) Son estudios unipersonales y no multidisciplinarios que estén de acuerdo con las características del proyecto y del medio 6) Ni los EIA, ni los C. Ap. A. , tienen plazos de vigencia , por lo que tienen carácter perpetuo. Es notoria, la falta de participación pública, la de los vecinos y de terceros interesados en la preservación ambiental tucumana. Mediante Expediente 124/630-JS-23, solicite a la Secretaria de Medio Ambiente (SEMA), información sobre la ubicación geográfica del sitio elegido, dimensiones, límites y los criterios y la metodología que se uso en la selección: A la fecha sin respuesta. Espero que lo expresado en esta carta, sea tenido en cuenta, en el proyecto de la planta que se pretende construir en El Mollar.