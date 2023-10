Dolarizar o no dolarizar: fideos, tuco y un contrapunto crucial sobre el futuro

La pelotera fue a la distancia porque Milei decidió no concurrir al Coloquio de IDEA, donde disertó el economista de Patricia Bullrich y donde también estuvo la candidata, para asistir a un simulacro de almuerzo con 90 empresarios, donde no comió. Un encuentro que solamente sirvió para mostrarse durante poco más de media hora y hacer un discurso de circunstancias, sin decir prácticamente nada novedoso ni trazar líneas de acción. Quienes asistieron, inclusive muchos que se corrieron del Hotel Sheraton al Restaurante Furia, se quedaron con un sabor agridulce porque Milei amplió el desasosiego. Había dicho antes “que me pregunten lo que quieran” y se escapó sin permitir ninguna consulta y sin saludar siquiera.