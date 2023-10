Qué dicen los analistas económicos a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales

- "Finalmente despertó el dólar. No es que venía dormido pero se estaba haciendo esperar esto que era previsible. Si uno mira el precio de los dólares paralelos en perspectiva histórica, parecería que están caros y no tienen mucho más para subir", comentó en declaraciones radiales el economista Martin Kalos. "Lo que hay que entender es cuál es la lógica detrás de dolarizarse, que no es solamente la de otros momentos de por las dudas dolarizarse porque no sé qué política económica podría venir con un próximo gobierno, en esta hay algo distinto que es la amenaza de dolarización por parte de un candidato que tiene probabilidades concretas", agregó.