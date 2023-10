“Chiquito” Romero reveló cuándo nació su rutina en los penales: “Ya quedó”

Sin embargo, dejando de lado los rituales, y su propio mérito, destacó al equipo de trabajo. “Tenemos un gran grupo con Gayoso, con Javi (García), con Lea (Brey). Que ese grupo de arqueros sea tan bueno humanamente… es un grupo muy bueno y sano”, sostuvo “Chiquito”, que también hizo una referencia especial a García. “Nos conocemos de tan chicos. Él me empujó en su momento para que yo esté acá, fue uno de los que me dijo que debería estar acá (en Boca). Y que haya pasado tanto tiempo con Javi, con quien no hablaba desde hacía 14 o 15 años… cuando se me acercó, no fue sólo abrazarlo, sino levantarlo, como diciendo 'estamos donde queríamos'. Son momentos impagables”, relató.