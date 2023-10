Bussi ratificó su postura sobre el "cupo laboral trans" y denunció "una campaña contra Milei"

El legislador provincial reelecto negó que sus dichos sean discriminatorios. "Yo siempre me referí al Estado. Los discapacitados también son una minoría que hay que respetar, como la transexualidad. Pero eso no significa que deban tener un cupo en el Estado", dijo. Y agregó: "los pobres también necesitan un conchabo del Estado; también viven menos porque están mal alimentados. ¿Cuál es la característica saliente del transexual? Un pobre no ha elegido ser pobre; en cambio el transexual sí ha elegido ser transexual. Entonces, que cada uno se haga cargo de sus elecciones personales. No tiene por qué el Estado intervenir en esas cuestiones", señaló Bussi.