Nobel de Literatura: Jon Fosse y los claroscuros de la condición humana

Como un punto de acercamiento menos “ortodoxo” hacia el autor, la lectora sugiere las obras “Aliss At The Fire”, “Melancolía” y “Alguien va a venir”. “Los personajes de Fosse también suelen estar desorientados debido a sus circunstancias o decisiones. No se detienen en lamentos, pero hay una constante tensión y ambivalencia ante aquello que hubiera podido ser. Las preguntas sin respuestas en busca de un sentido y los traspasos temporales entre el pasado, el presente y el futuro son otro de los puntos fuertes del escritor”, agrega la profesional.