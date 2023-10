Valeria Amaya: "Ricardo Bussi tiene una causa por abuso sexual y sigue impune"

En este sentido, advirtió que "no hay que olvidar que Bussi, que ahora repite el discurso de las 'libertades individuales' de Javier Milei, tiene una causa por abuso sexual, y sigue impune. Yo me pregunto ¿dónde está el respeto a la libertad individual de la víctima?. Bussi sobrevive aferrándose a su banca para no perder sus privilegios y los fueros. Él es la casta de la que Milei tanto habla y a la vez apoya. Cuando le conviene es casta, cuando no, son aliados", sentenció.