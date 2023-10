El FMI confirmó que la Argentina pidió la postergación de vencimientos de octubre

Según el calendario de pagos diagramado en la renegociación de marzo de 2022, el próximo lunes 9 el país debe afrontar un vencimiento de U$S1.297 millones de vencimientos de capital, y una semana después otros U$S 648 millones por el mismo concepto. Estas obligaciones se suman a un vencimiento por U$S 682 millones que opera el 30 de octubre, conformando un total de U$S 2.627 millones.